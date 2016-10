MIG von Deserteur immer noch in Österreich

Ende Oktober vor 25 Jahren ist der kroatische Heerespilot Rudolf Peres mit einer MIG 21 der jugoslawischen Volksarmee über die Grenze geflüchtet und am Flughafen Klagenfurt gelandet. Noch heute befindet sich der Jet in Österreich.

Der Jet wurde seither an verschiedenen Stellen in Österreich gelagert. Zurückgeben kann ihn die Republik nicht, denn es bleibt unklar, wer als Rechtsnachfolger des zerbrochenen Staates Jugoslawien Anspruch auf den Militärjet hat.

Peter Matha

Im Tiefflug über Karawanken

Die Landung der MIG im Jahr 1991 in Klagenfurt kam für die Luftraumüberwachung überraschend. Peres kam im extremen Tiefflug über die Karawanken, landet den Jet, händigte Maschinenpistole und Pistole aus und erklärte, dass er ein Deserteur sei. Vier Tage später durfte er nach Kroatien ausreisen.

Der Jet blieb in Österreich. Zuerst stand er in einem Klagenfurter Heereshangar, später im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien und derzeit befindet er sich im Militärluftfahrtmuseum in Zeltweg im Depot. Er ist mit Planen abgedeckt und befindet sich in ausgezeichnetem Zustand.

Peter Matha

Kriegsrelikt bleibt vorerst in Österreich

In Zeltweg wird das Flugzeug wohl noch länger bleiben, denn einen Rechtsnachfolger Jugoslawiens, dem der Jet zusteht, gibt es auch jetzt, 25 Jahre später, nicht. Serbien würde das Flugzeug gerne für sich beanspruchen. Auch ein hochrangiger kroatischer Offizier erkundigte sich vor kurzem nach dem schon historisch bedeutsamen Jet.

Solange sich aber Zagreb und Belgrad nicht einigen, bleibt das herrenlose Kriegsrelikt in österreichischem Gewahrsam. Es gebe zwar Verhandlungen, sagte der für Völkerrecht zuständige Beamte im Außenministerium, man warte jedoch ab, damit alles diplomatisch korrekt ablaufe.