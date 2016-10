Den „Roten“ blüht der Rotstift

Bei den Freiwilligen Feuerwehren in Kärnten soll „intelligent“ gespart werden. Das Denken „Das ist mein Brand“ solle der Vergangenheit angehören. Es wird ein neues System erprobt und die Bezirksalarm- und Warnzentralen sind Auslaufmodelle.

Von den 399 Kärntner Feuerwehren soll keine einzige geschlossen werden, heißt es vom Gemeindebund und dem politischen Referenten, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Freitag unisono. Man wolle aber einen neuen Weg gehen, um kostengünstiger zu werden. Bei der Erneuerung der Landesalarm- und Warnzentrale werde man zum Beispiel beim Kauf neuer Software mit einer anderen Organisation wie dem Roten Kreuz zusammenarbeiten.

Dazu sagte Kaiser: „Wir haben hier in der Regierungskoalition und für das neue Budget die technische Aufrüstung der Landesalarm- und Warnzentrale mit einer technischen Einsatzstelle vorgesehen. Auch im Zuge der Effizienzsteigerung ist zu überlegen, wo wir Synergien mit anderen Einsatzorganisationen herstellen können, um nicht doppelt und dreifache Wartungsverträge und EDV-Verträge zu bestreiten.“

Bezirks- und Warnzentralen Auslaufmodelle

Die Bezirks- und Warnzentralen sind ein Auslaufmodell und werden nicht mehr modernisiert. Bei einem Großereignis in einem Bezirk, zum Beispiel bei Hochwässern, wurde der Einsatz bisher von diesen „BAWZ“ geleitet, so Kaiser: „Ja es stimmt - aber auch aus Überlegungen der Effizienz, der Notwendigkeit und auch des bewussten Mitteleinsatzes. Mit den neuen Technologien reicht es, wenn wir eine Landesalarm- und Warnzentrale haben mit einer Redundanzstelle im Feuerwehrbereich.“

Einsatzstatistik zählt bei Neuanschaffungen

Auch damit lässt sich deutlich mehr als eine Million Euro einsparen. Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Rudolf Robin ist in einer Arbeitsgruppe, die nach steirischem und niederösterreichischem Beispiel nachschaut, welche Geräte eine Feuerwehr wirklich braucht. „Weggenommen werden“ solle niemandem etwas - aber vor Neuanschaffungen werde hinkünftig die Einsatzstatistik in die Waagschale gelegt. „Wenn es zu Neuanschaffungen kommt wird evaluiert.“

In Zukunft würden die Katastrophenzüge - also Hilfstrupps aus anderen Bezirken - ausgebaut. Das Denken „Das ist mein Brand“ gehöre der Geschichte an, sagte Gemeindebundpräsident Peter Stauber: „Ich habe in meiner Gemeinde neun Feuerwehren - ich glaube nicht, dass in jeder der neun eine Bergeschere notwendig ist - oder ein Druckluftbelüfter.“

18.000 Einsätze im Ehrenamt

Im Jahr 2015 gab es 18.000 Einsätze. Immer häufiger werden die Feuerwehren zu technischen Einsätzen wie Unfällen geholt. Zwei Millionen Stunden wurden von den ehrenamtlichen Helfern im vergangenen Jahr geleistet.

Die FPÖ reagierte in einer Aussendung am Freitagnachmittag: Demnach dürfe ein Feuerwehrmann kein Kostenfaktor sein. Dieser Weg gehe zu Lasten der Bevölkerung. Die FPÖ Kärnten fordere, dass es keine Einsparungen bei den Feuerwehren geben dürfe, dazu liege eine Petition auf.