Hackschnitzelanlage in Vollbrand

In Althofen brennt derzeit die Hackschnitzelanlage einer Tischlerei, die Einsatzkräfte sind vor Ort. Beim Löschen kam es zu einer Explosion. Bereits im Mai 2014 gab es dort einen Großbrand, mehr als 200 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz.

Gegen 9.00 Uhr brach in der Hackschnitzelanlage einer Tischlerei in Allthofen aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Während der Löscharbeiten durch die FF Althofen kam es ebenfalls aus noch nicht bekannter Ursache zu einer Explosion. Die Flammen konnten nicht mehr eingedämmt werden, so dass die Hackschnitzelanlage derzeit in Vollbrand steht.

Die im Einsatz befindlichen 15 Feuerwehren versuchen ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Link: