Neuer Anlauf für Flughafen-Privatisierung

Das Land Kärnten nimmt die Teilprivatisierung des Klagenfurter Flughafens wieder in Angriff. Eine öffentliche Ausschreibung soll es bis Anfang 2017 geben. Das sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch vor Journalisten in Brüssel.

Die Pläne waren wegen der Heta-Problematik auf Eis gelegt worden. Nach der Angebots-Annahme durch die Gläubiger ist dieses Hemmnis jetzt beseitigt. Eine öffentliche Ausschreibung soll es bis spätesten Anfang nächsten Jahres geben, erklärte Kaiser.

Der ursprüngliche Plan einer Public-Private-Partnership (PPP) ist damit wieder auf Schiene. Der Industrielle Hans Peter Haselsteiner, der in den ursprünglichen Plänen an der Spitze des Interessenten-Konsortiums gestanden war, hatte im September dem Projekt den Rücken gekehrt, mehr dazu in Flughafenprivatisierung: Haselsteiner steigt aus.

Flughafen Klagenfurt

In der vergangene Woche wurde der Flughafen Klagenfurt wiedereröffnet. Die Sanierung der Piste hatte eine dreiwöchige Sperre notwendig gemacht. Der Flughafen befindet sich im Eigentum von Land Kärnten und Stadt Klagenfurt.

