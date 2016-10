Polizei fuhr bei Verfolgung Fußgänger an

Bei der Verfolgung von vier mutmaßlichen Autoeinbrechern hat ein Polizeiauto in Klagenfurt Mittwochvormittag einen unbeteiligten Fußgänger erfasst und leicht verletzt. Zwei Einbrecher konnten wenig später verhaftet werden.

Am Vormittag beobachtete ein Buslenker, wie vier Unbekannte versuchten, in seinen versperrt abgestellten Bus einzubrechen. Er alarmiert die Polizei. Als die Täter das Polizeiauto sahen, ergriffen sie sofort zu Fuß die Flucht über eine angrenzende Parkanlage in Richtung des Heiligengeistplatzes. Die Polizisten verfolgten sie zu Fuß und auch mit dem Einsatzfahrzeug.

Zwei Täter versteckten sich in Geschäft

Dabei kam es zu einem Unfall; ein 51-jähriger Fußgänger wurde vom Wagen erfasst und leicht verletzt. Die Rettung lieferte ihn ins Klinikum Klagenfurt ein. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden in einem Geschäft entdeckt, wo sie sich offenbar verstecken wollten. Sie wurden vorläufig festgenommen.