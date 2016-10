Zuviel Bor: Trinkwasserbrunnen gesperrt

Ein Brunnen der Wasserschiene St. Veit, die die Stadt Klagenfurt mit Trinkwasser versorgt, ist vom Netz genommen worden, weil zu hohe Borwerte festgestellt wurden. Bor ist ein Indikator für häusliche Abwässer im Grundwasser.

Die Wasserschiene St. Veit besteht aus vier Brunnen. Bei aktuellen Wasseruntersuchungen wurde bei einem der vier ein erhöhter Borwert festgestellt. Der Brunnen wurde am Montag sofort vom Netz genommen, so Stadtwerke-Vorstand Clemens Aigner: „Jetzt müssen wir das alles verifizieren und uns anschauen, ob bei den anderen drei Brunnen auch erhöhte Werte auftauchen, wenn einer ausgeschaltet wird.“ Es könne sein, dass sie miteinander kommunizieren, die Anlage sei vom Netz, so Aigner.

Deponie K7 versiegelt

Der Grenzwert für Bor im Trinkwasser liegt bei einem Milligramm pro Liter, im besagten Brunnen wurden 1,3 Milligramm festgestellt. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 0,5 Milligramm/Liter. Gesundheitsgefahr besteht durch Bor keine, es ist aber ein Indikatorstoff für häusliche Abwässer. Die Herkunft des zu hohen Borwertes ist nicht vollständig geklärt: Mitten im Wasserschongebiet des Krappfeldes liegt die Deponie Rosswiese der Treibacher Industrie AG. Dort lagern 500.000 Kubikmeter Produktionsabfälle - Schwermetalle und auch Bor. Die Deponie wurde aber 1995 saniert und die Oberfläche abgedichtet, seit 2004 soll die K7 dicht sein und das Grundwasser auch nicht mehr belasten.

Unbekannte Altlast?

Das Land vermutet jedoch eine weiterer noch unbekannte Altlast auf dem Gelände der Treibacher Industrie AG, durch die weiterhin Bor ins Grundwasser gelangen könnte - mehr dazu in Zuviel Bor im Grundwasser: Land sucht Altlast. Die Stadtwerke prüfen das Wasser derzeit auch auf eine Belastung mit Schwermetallen, die Ergebnisse stehen aber noch aus.

Auch ohne die Wasserschiene St. Veit sei die Wasserversorgung der Klagenfurter Haushalte gesichert, so Aigner. Die Klagenfurter Trinkwasserkunden sollen jedenfalls zu keinem Zeitpunkt einer erhöhten Borbelastung ausgesetzt gewesen sein, weil das Wasser aller vier Brunnen zusammengefasst wird und die anderen drei keine erhöhten Werte aufweisen. Von der Treibacher Industrie AG hieß es in einer ersten Reaktion, man werde der Sache nachgehen.

