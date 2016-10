Ulrichsberg-Gedenkstätte beschmiert

Vandalen haben die Gedenkstätte am Ulrichsberg bei Klagenfurt beschädigt. Sie brachen Vorhängeschlösser zur Kirche auf und beschmierten Gedenktafeln und Wände. Der Verfassungsschutz ermittelt.

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, dürfte die Gedenkstätte für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten am Wochenende beschädigt worden sein. Am Sonntag meldeten Wanderer den Vandalenakt bei der Polizei. Die unbekannten Täter öffneten die mit Vorhängeschlössern versperrte Türe des Haupteinganges gewaltsam. Danach bewarfen sie Innenwände und Gedenktafeln mit roten und schwarzen Farbbeuteln.

ORF

Gedenkstätte bereits mehrmals beschädigt

Laut Helmut Mayer, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, benutzten die Täter etwa zehn Farbbeutel. Schriftzeichen wurden nicht gefunden, auch die Schlösser sind verschwunden. Die genaue Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen werden vom Landesamt für Verfassungsschutz durchgeführt. Schon im Jahr 2007 ermittelte der Verfassungsschutz, weil die Gedenktafeln am Ulrichsberg beschmiert wurden. Auch 1997 gab es einen Angriff auf die Gedenkstätte. Damals wurden Gedenktafeln zerschlagen, der Schaden sei wesentlich höher gewesen, sagt Mayer.

Lange umstrittene Gedenkfeier

Für Aufregung sorgte lange Jahre die jährliche Gedenkfeier auf dem Ulrichsberg. Das von den Veranstaltern so genannte „Heimkehrertreffen“ fiel in der Vergangenheit immer wieder wegen mangelnder Abgrenzung zur rechtsradikalen Szene auf, die Teilnahme von SS-Veteranen und Neonazigruppen zog Proteste nach sich.

2009 stellte das Bundesheer seine Unterstützung für das Treffen ein und erteilte ein Uniformverbot für privat teilnehmende Soldaten. Seit einigen Jahren ist es um das Ulrichsbergtreffen ruhiger geworden. Mittlerweile findet es am Fuße des Berges statt, da der Marsch hinauf für die zumeist älteren Teilnehmer zu beschwerlich ist. Heuer fand die Gedenkfeier am 4. Oktober statt - mehr dazu in 150 Teilnehmer bei Ulrichsbergtreffen.

ORF

Zuletzt sorgte das Treffen 2012 für Wirbel, die geplante Rede eines Ex-Mitgliedes der Waffen-SS wurde nach Protesten abgesagt - mehr dazu in Grüne: Ulrichsbergtreffen verbieten. Ermittlungen nach dem Verbotsgesetz gegen den Obmann der Kärntner Ulrichsberggemeinschaft, Hermann Kandussi, wurden 2012 eingestellt - mehr dazu in „SS-Sager“: Ermittlungen eingestellt.