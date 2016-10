Erste Schneepflüge im Einsatz

In Kärnten sind Dienstagfrüh die ersten Schneepflüge im Räumeinsatz gewesen. Vorwiegend im Lavanttal fiel auch in tieferen Lagen Schnee, geräumt wurde auf dem Klippitzthörl und der Weinebene.

Auf den Bergen schneite es Dienstagfrüh weiter herab, oberhalb von 1.000 bis 1.400 Metern gab es Schneeschauer. Schnee liegt etwa auf der Turracherhöhe oder am Klippitzthörl. Leiten Schneefall gab es auch auf Koralpe, Flattnitz, Kanzelhöhe und am Loibl.

Um 4.00 Uhr in der Früh wurde die Straßenmeisterei Wolfsberg alarmiert. Zwei Schneepflüge rückten zum Klippitzthörl und zur Weinebene aus. Durch die Wetterwarnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sei man schon auf den Einsatz vorbereitet gewesen, sagt Johann Dohr von der Straßenmeisterei Wolfsberg.

Silke Odrei

15 Zentimeter Schnee auf der Weinebene

Auf der Weinebene fielen ab 1.300 Metern rund 15 Zentimeter Schnee. Hier musste auch bereits Salz gestreut werden, sagt Dohr. Auf dem Klippitzthörl fielen zwar nur rund sechs Zentimeter Schnee. Da aber noch viele Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs seien, sei eine Räumung nötig gewesen, so Dohr.

Ute Kroos

Am Vormittag konnte der Räumeinsatz beendet werden. Dohr: „Wir sind aber in Bereitschaft.“ Laut Wettervorhersagen ist für die nächste Zeit kein weiterer Schneefall in tieferen Lagen zu erwarten. Den Autofahrern rät Dohr trotzdem, sich auf den Winter vorzubereiten.