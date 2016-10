Unbelehrbarer Bankräuber vor Gericht

Ein unbelehrbarer Bankräuber muss sich am Dienstag in Klagenfurt vor Gericht verantworten. Bereits zwei Mal überfiel der 54-jährige Osttiroler in Kärnten Banken, zuletzt im August. Wegen eines Überfalls vor zehn Jahren saß er schon fünf Jahre hinter Gitter.

Anfang August überfiel der 54-Jährige die Raiffeisenbank in Dellach im Drautal. Der Mann stürmte mit Helm und Motocross-Brille maskiert die Bankfiliale, attackiert einen Angestellten und erbeutete 56.000 Euro – mehr dazu in Bankräuber schlug schon zum zweiten Mal zu. Der Mann flüchtete zuerst mit einem Moped. Beim Bahnhof in Dellach stieg der Täter in ein Auto um und flüchtete weiter nach Osttirol.

In Dölsach wurde der Täter schließlich geschnappt. Als die Beamten ihn festnahmen, wollte sich der 53-Jährige gerade umziehen und die Kleidung, die er beim Überfall getragen hat, los werden. Der Osttiroler gab den Überfall nach der Festnahme sofort zu. Das Geld konnte sichergestellt werden, als Motiv gab der 54-Jährige Geldmangel und Schulden an.

ORF

Schon fünf Jahre Haft verbüßt

Schon vor zehn Jahren hatte der Mann mit einem Messer bewaffnet eine Bank in Spittal an der Drau überfallen. Er erbeutete damals 100.000 Euro und flüchtete mit einem Fahrrad ziellos durch Spittal. Wenig später wurde er von der Polizei in einer Firmengarage unter einem Jeep liegend aufgegriffen. Bei der Gerichtsverhandlung sprach der Täter damals von einer Kurzschlusshandlung. Ein Kredit sei nicht verlängert worden.

Am Dienstagnachmittag muss sich der Mann zum zweiten Mal vor einem Schöffensenat wegen Raubes verantworten. Der Strafrahmen liegt zwischen einem Jahr und zehn Jahren, dem Osttiroler droht wieder eine mehrjährige Haftstrafe.

