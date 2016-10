Frau wollte Wespen vertreiben: Hütte in Flammen

Weil eine Frau in Brückl mit heißer Asche ein Wespennest ausräuchern wollte, geriet ein Holzschuppen in Brand. Vier Feuerwehren mussten in der Nacht auf Dienstag ausrücken, um zu verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff.

Die 75 Jahre alte Frau entdeckte den Brand selbst. Gegen 23.30 Uhr versuchte sie das Feuer, dass sich in der Holzhütte auf ihrem Anwesen verbreitet hatte, mit Wasser aus einem Schlauch zu löschen. Das gelang ihr aber nicht. Sie alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

FF Brückl

Die Frau gab später an, sie hätte heiße Asche auf den Boden der Holzhütte geschüttet, um die Wespen aus einem Wespennest zu vertreiben. Durch die heiße Asche dürfte sich das in der Holzhütte gelagerte Brennholz entzündet haben.

FF Brückl

Im Einsatz standen die FF Brückl, die FF St. Filippen, die FF St. Walburgen und die FF Eberstein mit insgesamt neun Fahrzeugen und 57 Mann. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.