Auto von Bahnschranken eingeschlossen

Auf einer Eisenbahnkreuzung in Krumpendorf ist am Montag ein Auto von den Schranken eingeschlossen worden. Der Lenker, ein 72 Jahre alter Pensionist, hat das Rotlicht übersehen. Andere Autofahrer halfen dem Mann von den Gleisen zu fahren.

Der 72 Jahre alte Mann aus Klagenfurt wollte in Krumpendorf vom Strandweg kommend in Richtung Hauptstraße fahren. Bei der Eisenbahnkreuzung Bad Kropfitsch übersah er das Rotlicht und fuhr in die Eisenbahnkreuzung ein. In dem Moment schlossen sich die Schrankenbäume und der Pensionist war mit seinem Auto eingeschlossen.

Helfer bogen Schranken auf

Ein anderer Autofahrer bemerkte den Vorfall. Er hielt an und konnte einen der Schranken mit Hilfe von zwei weiteren Personen aufbiegen. So konnte der Pensionist die Eisenbahnkreuzung verlassen. Die ÖBB wurden telefonisch von dem Vorfall informiert. Zwei Züge konnten rechtzeitig angehalten werden. Der Zugverkehr wurde für etwa 20 Minuten gestoppt. Es wurde niemand verletzt.

