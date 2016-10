Teutonia: Causa Heta noch nicht vom Tisch

Während die Wirtschaftskammer die Annahme des Heta-Angebots durch die Gläubiger begrüßt, sagt die Gläubigerschutzgemeinchaft Teutonia, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Der Ruf Österreichs auf dem Kapitalmarkt sei „verscherbelt“ worden.

In einer Aussendung der Teutonia hieß es am Montag, die Bundesregierung habe unter Führung von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) Österreichs Reputation als Rechtsstaat und als Kapitalmarktteilnehmer auf dem Basar des innenpolitischen Populismus verscherbelt.

„Gläubiger genötigt“

Viele Gläubiger hätten das „Angebot“ nicht aus freiwilligen Beweggründen angenommen, sondern weil sie aufgrund der international einmaligen Diskriminierung bei Nichtannahme des Angebotes (basierend auf missbräuchlicher Anlassgesetzgebung) in Kombination mit nachträglich eingeführten Collective Action Clauses (FinStaG §2a (4)) dazu genötigt worden seien. Mindestens so schlimm sei, dass sich die Anlassgesetzgebung nur auf die Heta-Haftungsgläubiger und nicht auf alle Gläubiger Kärntens beziehe.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) solle die Reputation Österreichs wiederherstellen. Sollte er ähnlich wie beim HaaSanG (Snierungsgesetz für die Hypo Alpe-Adria Bank International AG) entscheiden, so müsste das Angebot des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) unter Umständen rückabgewickelt werden. Auf dieses Risiko werde bereits im Angebotsprospekt des KAF ausdrücklich hingewiesen. In diesem Fall könnte Kärnten noch immer in die Insolvenz schlittern, meint die Teutonia.

Wirtschaft begrüßt Heta-Lösung

Der Präsident der Kärntner Wirtschaftskammer, Jürgen Mandl, nahm die Lösung der Causa Heta mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“ zur Kenntnis. Einerseits begrüße die Wirtschaft die Einigung mit den Gläubigern, weil damit die ewigen medialen Diskussionen und die latente Insolvenzgefahr ein Ende hätten. Andererseits werde sich die ohnehin schwer angeschlagene finanzielle Situation Kärntens durch die Einigung weiter deutlich verschlechtern, so Mandl. Für ihn sei nun Tag eins der Aufräumarbeiten.

Kein Verständnis zeigte Mandl für die Haltung der FPÖ, die am Entstehen dieser für Kärnten lebensbedrohlichen Situation wenn auch vielleicht nicht allein verantwortlich, so doch in jedem Fall massiv und vorrangig schuldbehaftet sei. Es sei verständlich, dass sich vor der Finanzkrise 2008 niemand habe vorstellen können, dass eine Landesbank und ein Bundesland in die Pleite rutschen könnten. Aber die „Kindesweglegung“ der Freiheitlichen grenze an Amnesie, so Mandl.

