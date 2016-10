Drogen- und Waffenring gesprengt

Ermittlungserfolg für die Polizei in Kärnten und Slowenien: Die Beamten konnten gemeinsam einen groß angelegten Drogen- und Waffenschmugglerring sprengen. Die Mitglieder waren in Slowenien und teils auch in Kärnten aktiv. 13 Männer wurden festgenommen, darunter sind einige Vorbestrafte.

Wie weit der Fall nach Kärnten spielt, konnte Gottlieb Türk, Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, auf ORF-Anfrage noch nicht sagen.

Fest steht, dass die Kärntner Kriminalisten schon seit Jahren gemeinsam mit der slowenischen Polizei gegen den Drogenschmuggel aus Slowenien nach Kärnten kämpfen. Der diesmal gesprengten Bande waren die Beamten seit vergangenem Jahr auf der Spur. Zuerst wurde nur wegen Drogenschmuggels ermittelt, dann stellte sich heraus, dass auch Waffen über Jesenice nach Österreich geschmuggelt wurden. Vermutlich waren zwei Banden am Werk, sie sollen insgesamt 67 Straftaten im Raum Oberkrain begangen haben.

Waffen und Drogen sichergestellt

Bei insgesamt 19 Haus- und Fahrzeugdurchsuchungen im Großraum Laibach und der Grenzstadt Jesenice fanden die Beamten unter anderem Granatwerfer, halbautomatische Waffen, wie Kalaschnikows, Pistolenattrappen, verdeckte Messer in Form von Bankomatkarten, Cannabis und Kokain.

Ein Vereinslokal des Motorradclubs „Hells Angels“ wurde von der slowenischen Staatsanwaltschaft dezidiert genannt. Weiters ist von Strohunternehmen die Rede, die zur Geldwäsche gegründet wurden und von geschützten Lagerräumen, in denen Waffen versteckt waren. Das beschlagnahmte Kokain hatte einen Straßenverkaufswert von 30.000 Euro.

Mutmaßlicher Drogendealer verhaftet

Nach mehrmonatigen Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt vergangene Woche auch einen 26 Jahre alten nigerianischen Asylwerber festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, seit 2012 im Bereich Klagenfurt an 15 bis 20 Personen ca. 600 Gramm Kokain gewinnbringend verkauft zu haben. Der Straßenverkaufswert des Kokains beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Festnahme erfolgte auf Grund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Bereits im Sommer 2016 wurden vier Asylwerber aus Nigeria als mutmaßliche Drogendealer ausgeforscht - mehr dazu in Vier Asylwerber als Drogendealer ausgeforscht.