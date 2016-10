Heta: Ergebnis Gläubiger wird bekanntgegeben

Am Montag wird bekannt gegeben, ob die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit der Hypo-Heta-Gläubiger das Angebot des Ausgleichszahlungsfonds angenommen hat. Danach finden eine Regierungssitzung und eine Landtagssitzung statt.

Schon Ende letzter Woche stand so gut wie fest, dass die erforderliche Mehrheit der Gläubiger das Angebot akzeptiert hatte. Bei den Gläubigern handelt es sich zum Großteil um Versicherungen und Banken, deren Aktionäre zuletzt auch Druck ausgeübt haben, das Angebot anzunehmen. Denn im Falle eines Konkurses des Landes Kärnten wäre wohl nur noch ein Bruchteil des jetzt erzielbaren Erlöses möglich gewesen.

Von Annahme wird ausgegangen

Offiziell wird das Ergebnis erst Montag am frühen Nachmittag in der außerordentlichen Regierungssitzung und danach im Kärntner Landtag präsentiert. Über das Wochenende wurde noch einmal gerechnet und die Echtheit der Einreichungen überprüft. Land und Bund gehen von einer Angebotsannahme aus, sie soll auch noch gerichtlich beurkundet werden. Dann ist der Deal mit den Anleihe Gläubigern der ehemaligen Hypo Alpe Adria Bank rechtswirksam. Justizminister Wolfgang Brandstetter sah bereits am Sonntag in der „Pressestunde“ des ORF das „leidige Thema“ Hypo vom Tisch - mehr dazu in Brandstetter sieht Hypo „vom Tisch“.

Land ist Milliardenhaftungen los

Die Gläubiger besicherter Anleihen bekommen zwischen 75 und 90 Prozent ihrer Forderungen abgegolten. Je nachdem, ob sie eine Barauszahlung annehmen oder die Erlöse längerfristig in staatliche Papiere stecken. Die Nachranggläubiger bekommen zwischen 30 und 45 Prozent ihrer Forderungen. Das Land Kärnten ist bei Gelingen des Anleihen-Rückkaufs die Haftungen für die ehemalige Hypo in Höhe von elf Mio. Euro lost, immerhin vier Jahresbudgets des Landes. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte dann habe man das geschafft, was eine Vorgängerregierung eingebrockt habe.

Die Freiheitlichen, damals in Kärnten an der Macht, sehen das anders: Denn alle Parteien hätten seinerzeit im Landtag der Erhöhung der Haftungen für die Hypo zugestimmt. Das Land wäre ohne die unmittelbar bevorstehende Lösung ruiniert gewesen, darin sind sich die meisten Experten einig. Das Land Kärnten beteiligt sich mit 1,2 Milliarden Euro an dem Deal mit den Heta-Gläubigern, was mit einem harten Sparkurs für viele Jahre verbunden sein wird.

