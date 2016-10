„Partnerschaftstest“ für Pflegekräfte

Ein Klagenfurter Startup-Unternehmen will für jeden Pflegebedürftigen die richtige Pflegekraft finden, denn in einen so sensiblen Bereich muss auch die „Chemie“ stimmen. Dafür wurde eine Art Partnerschaftstest entwickelt.

Knapp 24.000 Kärntner beziehen Pflegegeld, immer mehr von ihnen entscheiden sich für die 24-Stunden-Pflege zu Hause. Allerdings ist es sehr oft vom Zufall abhängig, ob die Betreuung erfolgreich ist. Das junge Unternehmen Harmony and Care aus Klagenfurt entwickelte eine Art Partnerschaftstest für die Pflege.

100 Fragen zu allen Gebieten

Es ist ein psychologisches Testverfahren, bei dem ermittelt wird, welche Pflegerin zu welchem Pflegebedürftigen passt. Der Test enthält etwa 100 Fragen, damit werden die Lebensumstände, Interessen und Neigungen von Pflegerinnen und Klienten erhoben. Auf Basis dieser Profile wird dann die geeignete Pflegerin für die Klienten ausgesucht.

Erfahrungen mit seinen eigenen Eltern bewogen ihn dazu, gemeinsam mit einer Psychologin und einem Testfachmann diesen Partnerschaftstest zu Entwickeln, sagte Geschäftsführer Herwig Neumann: „Ich habe selbst gesehen in leidvoller Erfahrung, wie schwierig es war, eine gute und passende Pflege zu finden. Wir haben einen Monat gehabt, wo es fünf Pflegerinnen gab, mit extra Stress und Kosten. Da habe ich mir gedacht, das muss besser gehen.“ Der Test erstelle ein Persönlichkeitsprofil, erfasse Neigungen und Interessen.

Sicherheit für beide Seiten

Seit einem Jahr verwendet auch die Wolfsberger Pflegeagentur HC24 diesen Test. Sämtliche Pflegerinnen, die sie vermittelt müssen diesen Test machen. Großteils kommen die Frauen aus Rumänien und der Slowakei. Der Test wird auch den Klienten angeboten und kostet 100 Euro, sagt Gerhard Gfrerer, der für das Qualitätsmanagement der Agentur zuständig ist. Der Klient sei damit sicher, dass die ideale Kraft vermittelt werde, die Betreuerin wisse auch genau, was sie erwarte. Jede Fehlbesetzung führt zu Ärger bei Klienten und Betreutem und sei mit Mehraufwand verbunden. Offenbar sehen das auch die Klienten so, sagte Gfrerer. Seit der Test Teil des Angebots ist, lehnte ihn noch niemand ab.