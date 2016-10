Wieder Betrug mit Telefonwertkarten

Eine Frau hat sich am Samstag telefonisch gegenüber einer Klagenfurter Trafik als Mitarbeiterin der österreichischen Lotterien ausgegeben und die Codes von Telefonwertkarten ergaunert. Ende September gab es einen ähnlichen Fall.

Samstagnachmittag rief die bisher unbekannte Betrügerin eine Trafik in Klagenfurt an, gab sich als Mitarbeiterin der Lottogesellschaft aus und bat die Angestellte um Bekanntgabe der Codes von Telefonwertkarten. Wie bei dem Fall im September stimmte auch hier die Telefonnummer, die angezeigt wurde, mit der tatsächlichen Nummer der Lottogesellschaft überein - mehr dazu in Telefonbetrüger ergaunert 800 Wertkarten (kaernten.ORF.at; 24.9.2016).

Hackerangriffe nehmen zu

Daher gab die Angestellte die Codes bekannt. Nach Ende des Gesprächs rief die Trafikmitarbeiterin die Lotterien an und fragte nach. Dort hieß es, dass eine solche Vorgangsweise nicht bekannt sei und es sich um einen Betrug handeln dürfte. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Derartige Hackerattacken nehmen zu, die Polizei rät daher, keinesfalls Codes oder Informationen zu verraten und misstrauisch zu sein. Die Beute wird meist im Internet verkauft, die Chance, sein Geld wiederzusehen ist gering. Das Fälschen von Telefonnummern ist zwar innerhalb der EU verboten, doch ausländische Dienste machen es möglich.