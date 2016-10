Habicht gefangen: Pensionist angezeigt

Wegen Tierquälerei angezeigt wird ein 76 Jahre alter Pensionist aus Keutschach am See: Er fing einen Habicht in einem Metallkäfig, die Polizei befreite den Raubvogel.

Der Pensionist stellte den Käfig in der Nähe seines Bauernhofes auf einer Weide auf. Um den Habicht anzulocken, verwendete er einen Hühnerkadaver. Gegenüber der Polizei gab er später an, der Kadaver stamme von einem Habichtsangriff, der kurz zuvor stattgefunden habe.

Raubvogel von Polizei befreit

Am Freitag gegen 11.15 Uhr entdeckten Polizisten der Inspektion Keutschach den in die Falle gegangenen Raubvogel. Er wurde von den Beamten wieder in die Freiheit entlassen. Der Pensionist wird wegen seines Eingriffs in fremdes Jagdrecht angezeigt.

