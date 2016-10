Reißeck II in Betrieb genommen

Die Leistung von 200 Windkraftwerken liefert das neue Pumpspeicherkraftwerk Reißeck 2, das am Freitag in Betrieb gegangen ist. Sechs Jahre lang wurde gebaut. Das Kraftwerk ist vollständig im Inneren des Berges errichtet worden.

400 Millionen Euro wurden von Kelag, Verbund und Energie AG Oberösterreich investiert. Aufträge in Höhe von 50 Millionen Euro wurden an Kärntner Firmen vergeben.

ORF

Projektleiter Markus Lacher sagte: „Das Pumpspeicherkraftwerk Reißeck 2 hat eine Engpassleistung von 430 Megawatt. Damit versorgt man 200.000 Haushalte mit Spitzenenergie, also knapp ganz Kärnten.“

Energiespeicher für ganz Kärnten

Energie wird in Form von Wasser gespeichert. „Das Herz dieser Anlage schlägt natürlich in der gewaltigen Maschinenkaverne, in der der Gurker Dom Platz hätte oder das größte Hochhaus von ganz Kärnten.“ Beim Bau gab es immer wieder Verzögerungen, jetzt ist die Erleichterung groß: „Wir haben zwei intensive Jahre hinter uns, da wir aufgrund der geologischen Bedingungen doch erhebliche Schwierigkeiten in einem Teilbereich des Triebwasserweges hatten.“

Das Kraftwerk wird vollständig von der Kraftwerkshauptstufe Malta aus ferngesteuert. Vor Ort sitzt de facto keiner, wie bei vielen anderen Anlagen auch.

