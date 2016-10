Heta-Einigung in der Zielgeraden

Am Freitag um 17.00 Uhr endet die Frist für das Heta-Angebot. Schon jetzt kündigten 94,8 Prozent der Gläubiger an, dem Angebot des Landes zuzustimmen. Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) zeigte sich am Freitag in Kärnten äußerst optimistisch.

Mit dem Angebot an die Heta-Gläubiger will Kärnten seine Heta-Haftungen über rund elf Milliarden Euro loswerden. Nachdem das erste Angebot scheiterte, gab es für das zweite, nachgebesserte Angebot vorab breite Zustimmung. 94,8 Prozent der Gläubiger kündigten an, zuzustimmen, nötig ist lediglich eine Zwei-Drittel-Mehrheit – mehr dazu in Fast alle Heta-Gläubiger nehmen Angebot an.

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ist optimistisch, dass die Zustimmung der Gläubiger hält. „Wir gehen davon aus, dass die Quote hält, wenn sie nicht sogar noch nach oben geht“, sagte er am Freitag beim Gemeindetag in Klagenfurt. Dass sich an der Zustimmung der Gläubiger noch etwas ändert, sei zwar theoretisch möglich, „praktisch würde ich das ausschließen.“

Schelling: Ein unseliges Kapitel beenden

Mit der positiven Entscheidung der Gläubiger, sei die Grundlage für eine ordnungsgemäße Abwicklung der Heta geschaffen, so Schelling. „Damit können wir dieses unselige Kapitel beenden.“ Offiziell wird das Ergebnis am Montag bekannt gegeben, diese Frist will die Kärntner Landesregierung abwarten. Bis dahin werden die Antworten der Gläubiger auf ihre rechtliche Gültigkeit überprüft.

Die Vorranggläubiger, deren Gesamtnominale rund zehn Milliarden Euro umfasst, erhalten bei der Annahme 75 Prozent auf die Nominale in Cash, Nachranggläubiger, deren Anleihen rund eine Milliarde ausmachen, 30 Prozent. Es gibt auch Alternativen für die Umtauschvarianten. So können Vorranggläubiger nach etwa 18,5 Jahren über eine bundesbehaftete Nullkuponanleihe, die der KAF begeben wird, am Ende auf 90 Prozent ihrer Forderungen kommen. Ähnliche Varianten gibt es für Nachranggläubiger, die am Ende 45 Prozent ihres ursprünglich an die Heta verliehenen Geldes zurückbekommen können.

