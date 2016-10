„Schwarzes Gold“ Trüffel streng geschützt

Kärnten sitzt auf einem Schatz, der nicht verwertet werden darf. Ein Trüffelhund bestätigte, was schon vermutet wurde: Es gibt in Südkärnten mehr Trüffel als gedacht. Aber der wertvolle Pilz ist streng geschützt und darf nicht gesammelt werden.

Trüffel gelten als die teuersten Speisepilze der Welt und gedeihen vor allem in Laubwäldern. Viele Feinschmecker pilgern nach Slowenien oder Kroatien um sie zu genießen, die heimische Gastronomie bezieht die Trüffel ebenfalls aus dem Ausland. Der aktuelle Kilopreis schwankt stark, derzeit liegt er bei 600 Euro, weiße Trüffel kosten noch mehr. Doch auch in Kärnten gibt es mehr Trüffel als bisher angenommen.

Hirsche und Wildschweine schätzen Trüffel

Die Kärntner Pilzexperten Stefan Pabi und Edmund Wallisch veranstalten seit Jahren Seminare und hegten schon länger die Vermutung, dass das Trüffelvorkommen in Kärnten nicht unbeträchtlich ist. Immer wieder fanden sie von Hirschen und Wildschweinen gegrabene Löcher im Waldboden, die den Pilz ebenfalls sehr schätzen.

„Eine Trüffelknolle nach der anderen“

Vor kurzem stieß die Spanieldame Malno zu dem Team. Die Hündin wurde in Ungarn zum Trüffelspürhund ausgebildet. Dank ihrer Schnüffelnase steht die Pilzwelt in Unterkärnten jetzt Kopf. Die Hündin fand in den heimischen Wäldern eine Trüffelknolle nach der anderen, so Edmund Wallisch: „Das Trüffelgebiet erstreckt sich vom Jauntal bis Arnoldstein. Hauptsächlich im Laubwald, vor allem Eichel oder Hasel. Auch der Bodenbewuchs muss passen.“

Doch das schwarze Gold muss in Kärntens Wäldern bleiben. Das Sammeln und Verwerten von Trüffeln ist per Pilzverordnung des Landes strengstens untersagt. Christian Kau von der Naturschutzabteilung sagte, gänzlich geschützt heißt, die Pilze dürfen weder gesammelt noch verkauft werden. In Kroatien dürfe man sie quotenmäßig sammeln, um den Bestand zu bewahren.

Sammeln nur mit Genehmigung

Sammeln dürfen die Trüffel in Istrien alle, die einen Gewerbebeschein haben. Eine ähnliche Regelung kann sich Kau auch für Kärnten vorstellen, sollte es sich beweisen, dass es genügend Trüffel in heimischen Wäldern gibt. Derzeit wird der Bestand aller Pilze überprüft.

Teuerster Pilz der Welt

Es gibt weiße und schwarze Spreisetrüffel, die wie alle ihre Tuber-Verwandten unterirdisch wachsen. Daher verwendet man für die Suche Hunde aber auch Schweine, die mit ihrem feinen Geruchssinn den Leckerbissen erschnüffeln. Weißer Trüffel ist der teuerste aller Speisepilze und kostet bis zu 9.000 Euro pro Kilo, in Ländern außerhalb Europas sogar noch mehr. Trüffel wurden vom griechischen Arzt Galen im 2. Jahrhundert nach Christus als potenzförderndes Mittel verwendet.