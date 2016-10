Einbrecher als Geisterfahrer unterwegs

Gegen die Einbahn sind zwei Einbrecher auf der Flucht Donnerstagnacht in Villach unterwegs gewesen. Einer Polizeistreife fiel der Lastwagen auf, nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde einer der beiden Täter gefasst.

Kurz nach Mitternacht fiel einer Polizeistreife ein Kleinlastwagen auf, der gegen eine Einbahn unterwegs war. Als der Lenker des Wagens die Polizisten sah, stieg er aufs Gas, die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nach kurzer Fahrt sprangen beide Männer aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter. Die Polizisten konnten einen der beiden Männer, einen 20-jährigen Rumänen, erwischen. Er wurde festgenommen, der zweite Mann konnte entkommen.

Einbruch in Fleischereibetrieb

Die Erhebungen ergaben, dass die beiden Männer zuvor in einen Fleischereibetrieb in Villach eingebrochen hatten. Dort stahlen die Männer einen Tresor, in dem sich laut Polizei „Bargeld in beträchtlicher Höhe befand“. Außerdem stahlen die Männer vom Firmenparkplatz den Kleinlastwagen, mit dem sie flüchteten.

Nach dem zweiten Täter wird gefahndet, mittlerweile übernahm die Kriminalpolizei den Fall. Warum die Männer gegen die Einbahn unterwegs waren, ist noch nicht bekannt, der inhaftierte Täter verweigerte bislang die Aussage.

