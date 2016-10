Toter mit Messer im Körper gefunden

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines ungeklärten Todesfalles in Villach. Ein Mann wurde in Villach tot aufgefunden, er hatte ein Messer im Körper. Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind Gegenstand von Ermittlungen.

Wie die Polizei bestätigte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 54 Jahre alten Österreicher. Er wurde zu Mittag mit einem Messer im Körper in seinem Haus aufgefunden. Die Polizei konnte Donnerstagabend nicht bestätigen, ob es sich um Mord oder einen Unfall handle. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wird durchgeführt.

Anfang Oktober wurde in Völkermarkt eine 50 Jahre alte Frau gefunden, die ebenfalls tot in ihrem Haus gelegen war. Wochenlang hatte niemand den Leichnam der Frau entdeckt. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, dennoch wurde eine Obduktion angeordnet - mehr dazu in Tote lag wochenlang in Haus.