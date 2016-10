21-jähriger Dachdecker stirbt nach Sturz

Ein 21-jähriger Dachdecker aus Kärnten ist nach einem schweren Sturz im Krankenhaus verstorben. Vor einer Woche verlor der junge Mann am Großglockner beim Dachdecken den Halt und stürzte 50 Meter in alpines Gelände ab.

Am 30. September reparierte der 21-Jährige aus Stall auf der Franz-Josefs-Höhe das Dach eines Hauses. Er brachte Schindeln an, verlor dabei den Halt und rutschte über die ungesicherte Seite des Daches hinaus. Er stürzte er ca. 50 Meter in alpines Gelände ab – mehr dazu in Dachdecker stürzte 50 Meter ab. Der junge Mann wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Wie das Krankenhaus am Mittwoch bekannt gab, erlag der 21-Jährige am Dienstag seinen schweren Verletzungen.

Erst vor zwei Wochen verunglückte in der Steiermark ein 46-jähriger Dachdeckermeister tödlich. Bei Reparaturarbeiten brach eine Platte, der Mann stürzte fünf Meter in die Tiefe und schlug mit dem Kopf auf - mehr dazu in Von Dach gestürzt: Arbeiter tödlich verletzt.