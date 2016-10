Wohnhausbrand: Hund und Küken verendeten

In Sittersdorf ist am Dienstag ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Wohnungsbesitzer hatten im Badezimmer eine Wärmelampe aufgestellt, um Küken aufzuziehen. Bei dem Brand verendeten die Küken und der Haushund.

Vermutlich dürfte die Wärmelampe, die im Badezimmer für die Hühnerkükenaufzucht verwendet wurde, Feuer gefangen haben. Durch die starke Rauchentwicklung wurde der Rauchmeldealarm ausgelöst. Eine Nachbarin hörte das Piepsen und hielt Nachschau. Aus dem Fenster des Hauses drang bereits starker Rauch.

Vier Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehrleute der FF Eberndorf, Rückersdorf, Miklauzhof und Altendorf konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindern. Die fünf Hühnerküken und der Haushund konnten nicht mehr gerettet werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Haus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht klar.

FF Miklauzhof