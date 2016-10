Mann von umstürzenden Baum erschlagen

In der Gemeinde Hermagor hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Forstunfall ereignet. Ein umstürzender Baum traf einen Mann. Für den 60-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Laut Auskunft des Roten Kreuzes waren drei Männer in einem Wald bei Radnig in der Gemeinde Hermagor mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Dabei ist ein 60 Jahre alter Mann von einem umstürzenden Baum am Rücken getroffen worden. Trotz sofortiger notärztlicher Versorgung konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Zweiter Forstunfall im Drautal

Auch im Berg im Drautal ereignete sich am Dienstagnachmittag ein weiterer schwerer Forstunfall. Ein 66 Jahre alter Pensionist war in seiner Waldparzelle in einer Seehöhe von 1.470 Metern mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Kurz nach 14.00 Uhr zog er mit seiner Zugmaschine zwei Lärchenbäume mit einer Länge von etwa acht Metern zu einem Güterweg. Am Güterweg längte der Pensionist die Baumstämme mit einer Motorsäge ab, wobei ein Stamm ins Rollen kam.

Der Pensionist wurde vom Stamm am linken Unterschenkel überrollt und schwer verletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber C7 ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht.