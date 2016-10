Erfundener Mord: FPÖ-Politiker zog Klage zurück

Der Prozess über ein von der FPÖ verbreitetes Gerücht um einen angeblich vertuschten Mord im Asylheim Treffen wurde am Dienstag beendet. Der FPÖ-Gemeinderat zog die Klage zurück, nachdem die Leserbriefschreiberin ihre Wortwahl bedauerte.

Die Frau, eine pensionierte Lehrerin, hatte einen Leserbrief geschrieben und einem FPÖ-Gemeinderat Lüge vorgeworfen, weil er diese Gerüchte verbreitet hatte. Der FPÖ-Politiker klagte daraufhin, mehr dazu in Erfundener Mord wird weiterverhandelt. Die Leserbriefschreiberin war beim Prozess am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt bereit, den Vorwurf der „infamen Lüge“ zurückzunehmen, „nachdem ich darüber aufgeklärt worden bin, was der Unterschied zwischen Lüge und Unwahrheit ist“.

Vor Richter Norbert Jenny, der sich als Streitschlicher betätigte, einigte man sich schliesslich darauf, dass die Beklagte ihre Wortwahl bedauere, daraufhin wurde die Klage vom FPÖ-Gemeinderat zurückgezogen.

„Keine Entschuldigung“

Entschuldigen werde sie sich aber nicht, betonte die Frau, die meinte, sie habe für die Beilegung weit über ihren Schatten springen müssen. Damit ist der Prozess wegen übler Nachrede ohne Urteil zu Ende gegangen.

Ausgegangen ist das Gerücht vom damaligen FPÖ-Obmann Christian Ragger. Er hatte am 1. Oktober 2015 in einer Aussendung behauptet, ein syrischer Christ sei in dem Flüchtlingsheim ums Leben gekommen, es gebe Hinweise auf Mord. Ein Teil dieser Gerüchte wurde Ragger von dem freiheitlichen Gemeinderat zugetragen. Laut Landespolizeidirektion und Flüchtlingsreferat des Landes Kärnten hatte es allerdings keinen Todesfall im Flüchtlingsheim gegeben und schon gar keinen Mord.