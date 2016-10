Schach: Ragger erstmals Supergroßmeister

Der Kärntner Markus Ragger kämpft sich in der Schach-Weltrangliste weiter nach vorne. In der aktuellen Rangliste liegt der Maria Saaler auf Platz 43. Mit einer Elozahl von 2.700 gehört er erstmals dem Kreis der Supergroßmeister an.

Die Elozahl ist eine Wertungszahl, die die Spielstärke von Schachspielern beschreibt. Je stärker der Spieler, desto höher die Zahl. Mit der erreichten Elozahl von 2.700 zählt der 28-jährige Markus Ragger zu den besten Spielern der Welt. Erst 104 Schachspieler haben bisher diese Marke erreicht.

Saisonziel erreicht

Ragger gehört jetzt zu den Supergroßmeistern. Die Elozahl 2700 ist eine Art Punkte-Schallmauer und unterscheidet Großmeister von Supergroßmeistern. Damit hat Ragger sein Saisonziel erreicht. Ragger war bereits 2008 der jüngste Großmeister Österreichs, seit 2015 ist der 28-Jährige unter den Top 50 der Welt, mehr dazu in Schach-Weltrangliste: Ragger unter Top 50.