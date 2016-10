Heim für junge Flüchtlinge in Eberndorf

In Eberndorf soll ein neues Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge entstehen. Bis zu 20 Jugendliche sollen in einen ehemaligen Bauernhof einziehen. Am Dienstagabend gibt es dazu eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung.

Letzte Woche wurde der Gemeindevorstand über die Pläne informiert, jugendliche Asylwerber auf einem ehemaligen Bauernhof in Mökriach unterzubringen. Dem Land liegt bisher noch kein Antrag vor, dieser soll aber bis spätestens Ende Oktober erfolgen, heißt es vom Projektbetreiber, dem Verein Socialis.

„Offen Rede und Antwort stehen“

Der Verein ist bereits in Brückl in der Flüchtlingsbetreuung aktiv. Das geplante Asylheim für Minderjährige liegt etwas abgelegen einen Kilometer von Eberndorf entfernt. Es gibt keine unmittelbaren Nachbarn aber auch keine Verkehrsanbindung. Mit dem Informationsabend möchte der Betreiberverein aufklären und vorhandene Ängste nehmen, so Michaela Prutej von Socialis: „Es gibt auch viel Befürworter, aber auch Leute, die das nicht wollen. Wir wollen den Leuten offen Rede und Antwort stehen. Mit dieser Transparenz wollen wir die Menschen ins Boot holen.“

„Beste Nutzung für dieses Haus“

Nach Abschluss der letzten Arbeiten in den nächsten ein bis zwei Wochen sollen den Jugendlichen auf dem Hof rund 700 Quadratmeter Wohnfläche zu Verfügung stehen. Die Richtlinien und Standards des Landes sind streng, auch was die sozialpädagogische Betreuung und die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter anbelangt. Bei Socialis ist man aber sicher, dass der Bescheid positiv ausfallen werde, so Prutej. 20 Kinder seien ja keine Masse und für dieses Haus sei das die beste Nutzung, die Zimmer seien größer als der Standard. Sie können individuell gestalten, sie habe keine Zweifel, so Prutej.

Bisher keine Probleme

Auf Seiten der Gemeinde ist allerdings noch einige Skepsis vorhanden. Welche Zustimmung das Projekt in der Bevölkerung finden werde, bleibe abzuwarten, sagt Bürgermeister Gottfried Wedenig (SPÖ). Man werde eine Stellungnahme an die Landesregierung senden, wie die Stimmung in der Bevölkerung sei. 48 Flüchtlinge werden bereits in Eberndorf betreut. Probleme habe es bisher keine gegeben. Die Infoveranstaltung findet Dienstagabend um 19.30 Uhr im Gasthof Kolleritsch statt.

