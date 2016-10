Zicklein getötet und Ohren abgeschnitten

Die Polizei in der Gemeinde Velden (Bezirk Villach-Land) ermittelt in einem Fall von Tierquälerei. Am Montag wurden zwei Zicklein tot auf einer Weide gefunden, ihnen wurden auch die Ohren abgeschnitten.

Die beiden sechs Monate alten Tiere dürften am vergangenen Wochenende durch Genickbruch getötet worden sein, zudem waren ihnen die Ohren - vermutlich mit einem Messer - abgeschnitten worden, teilte die Polizei mit.

Die Zicklein waren gemeinsam mit 34 weiteren Artgenossen auf einer Weide untergebracht. Da sie sonst keine Verletzungen aufwiesen, wird nicht von einem Tierangriff ausgegangen. Was hinter dem Vorfall steckt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Grundstücksbesitzer, ein Nebenerwerbsbauer, sagte aus, er befinde sich mit seinen Nachbarn in gutem Einvernehmen und könne sich nicht erklären, wer Grund für so eine Tat habe.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeidienststelle Velden am Wörthersee unter der Telefonnummer 059133 2259 100 entgegen.

