27-Jähriger starb an Überdosis

Ein 27 Jahre alter Klagenfurter ist von einem Freund in seiner Wohnung leblos aufgefunden worden. Wie sich herausstellte, starb der Mann an einem Mix aus Drogen und Medikamenten. Er ist heuer das elfte Drogenopfer aus Kärnten.

Der Tote wurde am vergangenen Freitag entdeckt woraufhin die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtsmedizinische Obduktion der Leiche anordnete. Wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurde als Todesursache die Einnahme von Suchtmitteln und Medikamenten festgestellt. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

Die Herkunft der illegalen Suchtmittel, der Medikamente, sowie die Hintergründe zum Todesfall sind noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen werden durch Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten durchgeführt. Erst Ende August starb in Villach eine Frau an einer Drogen-Überdosis - mehr dazu in 24-Jährige starb an Überdosis.