Bundesheer beendet Einsatz in Afritz

Die Villacher Pioniere haben ihren Einsatz in der Gemeinde Afritz beendet. Die Aufräumarbeiten nach dem zweiten Murenabgang sind abgeschlossen. Mehr als 21.000 Arbeitsstunden wurden geleistet.

In Afritz kehrt nach den Murenabgängen langsam Normalität ein, am Sonntag feiert der Ort wie geplant seinen Kirchtag. Am Samstag hat des Bundesheer seinen Assistenzeinsatz beendet. Die Soldaten des Pionierbataillons waren seit 30. August durchgehend im Einsatz. Der Afritzer Ortsteil Kraa war Ende August 2016 zweimal von Murenabgängen getroffen worden. 163 Personen mussten ihre Häuser verlassen und durften erst Tage später zurückkehren. Straßen wurden unterspült und Brücken unpassierbar - mehr dazu in Afritz: Zwölf Mio. Euro für Schutzbauten.

Verteidigungsminister lobt rasche Hilfe

Die Soldaten des Pionierbataillons 1 unterstützten die Feuerwehr und die freiwilligen Helfer in Afritz. An Spitzentagen waren 100 Pioniere im Einsatz, an durchschnittlichen Tagen immerhin 75 Soldatinnen und Soldaten. Bis zu zwölf Stunden am Tag wurden Geröll- und Schlammmassen beseitigt und Behelfsbrücken errichtet. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil: „In Afritz war rasche Hilfe erforderlich. Unsere Soldaten haben geholfen, als uns die Bevölkerung am dringendsten gebraucht hat“.

„Villacher Pioniere“ Das Pionierbataillon 1 ist in der Garnison Villach beheimatet. Seine Soldaten sind besser bekannt unter dem Namen „Villacher Pioniere“. Zu den Aufgaben des Bataillons zählen die Ausbildung von Einheiten für Auslandseinsätze, Katastropheneinsätze und humanitären Hilfe sowie die Pionierunterstützung von Kampftruppen (Bau von Behelfsbrücken, Instandsetzung von Straßen und Wegen).

Die Pioniere schufen Zugänge zu den beschädigten Häusern und schaufelten Schlamm aus den Kellern. Der Einsatz und das Abarbeiten der „Baustellen“ erfolgten in enger Abstimmung mit der Gemeinde. Auch wenn es an diesem Wochenende in Afritz wieder regnet ist die Stimmung dort laut Bürgermeister Max Linder (FPÖ) entspannt.

Bürgermeister: „Gefahr gebannt“

Linder sagte gegenüber dem ORF Kärnten: „Die Gräben sind frei von Holz, die Gefahr einer Verklausung ist deshalb auch nicht gegeben.“ Sollten nicht riesengroße Wassermassen kommen, gebe es keine Gefahr: „Ich glaube, dass die Gefahr gebannt ist und wir bei Niederschlägen dieser Art nicht unbedingt Angst haben müssen.“

Bundesheer-Maschinen erinnern noch an Einsatz

Im Ort selbst erinnern noch die Maschinen des Bundesheeres an den Einsatz, sie sollen nächste Woche abtransportiert werden. Zuletzt waren 25 Pioniere mit Spezialarbeiten wie einer Dammschüttung und der Instandsetzung eines vom Bach weggebrochenen Weges beschäftigt.

300 Tonnen Holz aus Bach entfernt

Nachdem die Soldaten Häuser von Schlamm befreit hatten, säuberten sie den für die Mure verantwortlichen Tronitzerbachgraben von umgestürzten und verkeilten Bäumen. Motorsägentrupps zerkleinerten Bäume, um neue Verklausungen zu verhindern.

Ein S-70 „Black Hawk“"Hubschrauber flog Baumstämme aus, die nicht mit Seilwinden entfernt werden konnten. In fast 40 Flugstunden konnten so rund 300 Tonnen Holz aus dem Bach entfernt werden.

