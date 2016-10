Badegast reanimierte Bewusstlosen

Ein 57 Jahre alter Villacher hat am Samstag am Weißensee einem Pensionistin das Leben gerettet. Er sah den Regungslosen im Wasser treiben und zog ihn an Land. Nach 15-minütiger Reanimation kam der Mann wieder zu Bewusstsein.

Der Villacher Badegast bemerkte gegen 14.15 Uhr, dass ein weiterer Badegast vor dem Steg für längere Zeit untergetaucht blieb. Plötzlich sah er den 76-Jährigen regungslos im Wasser treiben. Sofort sprang der 57-Jährige ins Wasser und zog den Bewusstlosen an Land.

Nach 15 Minuten Reanimation Bewusstsein erlangt

Dort angekommen, begannen der Villacher und ein weiterer Beadegast sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Nach einer Viertelstunde kam der 76-Jährige wieder zu Bewusstsein. Er wurde durch die Rettungskräfte versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.