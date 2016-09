Dieb nach Verfolgungsjagd gestellt

Der Mitarbeiter eines Bauwarenhandels hat am Freitag einen Dieb verfolgt und der Polizei éntscheidende Hinweise über dessen Verbleib geliefert. Der 45-jährige Dieb - er stammt aus Krumpendorf - wurde gestellt.

Der 45-Jährige nahm ohne zu bezahlen eine Motorsäge sowie mehrere Gartenwerkzeuge an sich, verstaute das Diebesgut in seinem Kofferraum und fuhr davon. Ein Mitarbeiter des Geschäftes fuhr dem Mann nach und gab der Polizei dessen Position durch.

Als der 45-jährige auf die Autobahn in Richtung Villach auffuhr, nahm die Polizei die Verfolgung auf, sie konnte den Flüchtenden jedoch nicht einholen. Der Verdächtige war in Wernberg ab- und dann sofort wieder auf die Autobahn in Richtung Klagenfurt aufgefahren. Auf Höhe der Raststation bei Techelsberg konnte der Dieb schließlich mit Hilfe der Autobahnpolizei angehalten werden.

Keine Rechnungen vorhanden: Diebstahl zugegeben

Der Krumpendorfer leugnete den Diebstahl anfangs, gab ihn dann aber bei der Einvernahme zu, weil er auch keine Rechnungen vorweisen konnte. Das Diebsgut wurde im Kofferraum gefunden und sichergestellt. Der 45-jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.