Tote lag wochenlang in Haus

Eine 50-jährige Frau aus Völkermarkt dürfte wochenlang tot in ihrem Haus gelegen sein. Die Tote wurde am Mittwoch gefunden. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, dennoch wurde eine Obduktion angeordnet.

Erst als Nachbarn sie schon länger nicht gesehen hatten und sich die Zeitungen vor der Tür stapelten, riefen sie die Polizei. Die alleinstehende Kärntnerin wurde tot im Stiegenhaus gefunden. Das Haus sei bereits voller Fliegen gewesen, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“.

Frau im August zuletzt lebend gesehen

Im August hatten Nachbarn die Frau zuletzt gesehen. Am Donnerstag meldeten sie das der Polizei, die in das Haus eindrang. Die Beamten fanden die verwesende Leiche. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, dennoch ging eine Obduktion in Auftrag. Das Ergebnis liegt jedoch noch nicht vor.