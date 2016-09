Alkoholisierter Asylwerber schlug Ehefrau

Am Donnerstagabend war ein offenbar alkoholisierter Asylwerber in einer Unterkunft in Klagenfurt während einer Kontrolle sehr aggressiv. Seine Frau wollte ihn beruhigen und bekam einen Faustschlag ins Gesicht. Er wurde weggewiesen.

Gegen 21.15 Uhr wurde in der Asylunterkunft eine Standeskontrolle durchgeführt. Dabei wird meist vom Quartiergeber geprüft, ob sich nur die Flüchtlinge in der Unterkunft aufhalten, die dort gemeldet sind. Der 48-Jährige Asylwerber schrie dabei herum und war sehr aggressiv. Als die 43-jährige Ehefrau zu vermitteln versuchte, versetzte ihr der Mann einen Kopfstoß gegen die Nase und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht.

Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Außerdem bedrohte er die einschreitenden Security-Mitarbeiter mit dem Tod. Gegen den Asylwerber wurden eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.