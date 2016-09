Psychologe erfand Klienten für Verrechnung

Monatelang soll ein Villacher Schulpsychologe zu Unrecht Dienstreisen verrechnet haben. Außerdem soll er Schüler behandelt haben, die es gar nicht gibt. Die Namen hatte er erfunden und die Leistungen verrechnet.

Seit neun Jahren arbeitete der junge Mann als Schulpsychologe im Bezirk Villach in leitender Position. Einer aufmerksamen, ebenfalls leitetenden Kollegin, fiel auf, dass er eine massive Häufung von Schulterminen in einem gewissen Zeitraum und immer wieder an selben Orten im Bezirk hatte. Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger sagte dazu, sie fragte dann genauer nach. Da sei man draufgekommen, dass Einiges fingiert war.

Reisen nie durchgeführt

Zahlreiche Schülernamen wurden vom betroffenen Schulpsychologen in den Akten frei erfunden. Zum Teil fanden gewisse Besuche bei Schülern gar nicht statt, auch Scheinreiserechnungen wurden von dem Mann gestellt, so Altersberger. „Nachdem sie häufig in einem Bezirk aufgetreten sind, hat man genau die Reiserouten nachvollzogen und Fragen gestellt.“

Motiv noch unklar

Damit konfrontiert, gab der Schulpsychologe seine Verfehlungen relativ rasch zu. Laut Altersberger sei der finanzielle Schaden nicht gravierend. Der moralische Schaden sei wesentlich höher, die Reiserechnungen betragen nur einige hundert Euro. Warum der Mann so gehandelt hatte und welches Motiv dahinter stecken könnte, ist noch unklar. Das Dienstverhältnis mit dem Schulpsychologen wurde einvernehmlich aufgelöst.