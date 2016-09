Bundesheer sucht wieder Nachwuchs

10.000 neue Stellen sind in den kommenden vier Jahren beim Bundesheer zu besetzen. In Kärnten soll es eine zusätzliche Militärstreifenkompanie und ein zusätzliches Jägerbataillon geben. Auch junge Musiker werden gesucht.

Aufgrund von Neustrukturierungen und Aufstockungen werden auch in Kärnten Rekrutinnen und Rekruten gesucht, sagt der Kärntner Bundesheersprecher Christoph Hofmeister. Es soll bei der zusätzlichen Militärstreifenkompanie 80 Militärpolizisten geben, beim zusätzlichen Jägerbataillon werden rund 150 Arbeitsplätze entstehen, so Hofmeister.

Aber auch die Militärmusik brauche Musiker, sagt Hofmeister. Im September seien drei junge Frauen eingerückt: „Es ist aber auch möglich, bei jeder Kompanie in Kärnten - von Spittal bis Bleiburg - anzufangen, je nach dem, welche Laufbahn man beim Bundesheer anstreben will.“

ORF

Keine Nachwuchssorgen

Sorge, dass man diese Stellen nicht besetzten kann, gibt es von Seiten des Bundesheeres keine. Denn der Grundwehrdienst sei in den vergangenen Jahren sehr attraktiv geworden, so Hofmeister. Durch die aktuellen Einsätze sei der Job als Soldat für die jungen Menschen ein Job, bei dem man helfen könne man einen abwechslungsreichen Alltag habe und jeden Tag was Neues erlebe.

Außerdem habe das Bundesheer in Kärnten - im Vergleich zu anderen Bundesländern - mehr Rekruten als Zivildiener. Laut Hofmeister kann das Bundesheer aktuell Frauen und Männer als Berufs- oder Zeitsoldaten aufnehmen, die Einsatzmöglichkeiten würden vom Piloten bis zum Arzt reichen.

ORF

Ab 1. Oktober Militärkommando Neu

Ab 1. Oktober gibt es in Kärnten auch ein Militärkommando Neu, das bedeutet, dass das Jägerbataillon 26 in Klagenfurt wieder Kärnten zugeordnet wird und auch die Militärmusik wird es wieder in der alten Stärke von 46 Mitgliedern und nicht wie zuletzt 20 geben.

ORF

Links: