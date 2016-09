Busbuchten werden eine Woche getestet

Sollen die Busbuchten in der Villacher Straße in der Landeshauptstadt Klagenfurt bleiben oder sollen die Busse nach der Sanierung auf der Straße halten? Das soll jetzt ein einwöchiger Test zeigen. Nächste Woche wird das Ergebnis vorliegen.

Seit Wochen wird in der Landeshauptstadt Klagenfurt über die bestehenden Busbuchten in der Villacher Straße diskutiert. Die Stadtwerke als Betreiber der Busse wollen die Busbuchten im Zuge der Straßensanierung entfernen. Gegner befürchten noch größere Staus als bisher. Befürworter sprechen von durchschnittlich 30 Sekunden Wartezeit pro Haltestelle. Wer nun Recht hat, wird diese Woche durch Landesbeamte überprüft.

Der einwöchige Test funktioniert so: Die Busse bleiben in dieser Woche, von Montag bis Freitag, auf der Straße stehen und biegen nicht in die Busbuchten ein.

Das Ergebnis der Busbuchten-Tests soll in der kommenden Woche vorliegen. Am Zug ist dann die Politik, mehr dazu in Klagenfurt: Heiße Diskussion um Busbuchten.