Unfall auf Autobahn: Pkw landet am Dach

Auf de Südautobahn (A2) bei Villach ist am Mittwoch ein Auto mit einem Lkw zusammengeprallt. Der Wagen kam auf der Überholspur am Dach zu liegen. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist unklar.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 11 Uhr am Vormittag in Fahrtrichtung Klagenfurt. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte ein PKW mit einem LKW. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Überholspur am Dach zu liegen. Laut Auskunft der Hauptfeuerwache Villach, die zum Einsatz gerufen wurde, konnten sich der Autolenker und ein Befahrer selbst aus dem völlig beschädigten Pkw retten. Beide wurden verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Villach gebracht. Der LKW Lenker blieb unverletzt.

Hauptfeuerwache Villach

Durch die Bergung des PKW war die Südautobahn in Richtung Klagenfurt eine Stunde lang gesperrt. Der PKW wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr händisch auf die Räder gestellt. Später wurde er durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert. Der ausgetretene Treibstoff und das Motoröl wurden gebunden.