20 Jahre Schulmilch vom Bauern

Schulmilch gibt es bereits seit Jahrzehnten, seit 20 Jahren kommt sie direkt von Kärntner Bauern. Für die Bauern ein gefördertes Zusatzeinkommen. Die EU entschied sich nach heftigen Debatten, zuckerhaltige Milchmixgetränke auch weiterhin zu fördern.

Durch die Kooperation mit den Bauern sei sichergestellt, dass immer frische Milch an die Schulen geliefert werde. Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger sieht viele Vorteile, denn damit stehe Gesundheit auf dem Stundenplan. Außer Milch, Kakao und Trinkjoghurt bieten viele Schulen auch Automaten mit Vanillemilch, Eiskaffee, Molke etc. an. Die Milchbauern seien mit diesem Trend mitgegangen, so Altersberger.

Umgerechnet 16.000 Portionen Milch werden täglich ausgeliefert, das entspricht rund 4.000 Litern. Bei 200 Tagen im Jahr bringt das den Bauern ein Zusatzeinkommen, rechnet Altersberger vor. Auf dem freien Markt hätten die Bauern mit diesem Preis keine Chance. Nicht alle Schulen nehmen am Schulmilchprogramm teil, sie könnten es aber, denn die Bauern garantieren die Anlieferung in alle Regionen.

Umstrittener Zucker

Für koffeinhaltige Getränke gab es schon bisher keine Förderung der EU. Der Landwirtschaftsausschuss des EU-Parlaments sprach sich im Vorjahr auch mehrheitlich gegen die Förderung von Schulkakao und zuckerhaltigen Milchmixgetränken mit EU-Mitteln aus, denn in Europa seien bereits 22 Mio. Kinder zu dick. Für Österreich wäre dies ein enormer Einschnitt gewesen, da laut Elisabeth Köstinger, Kärntner Abgeordnete im EU-Parlament, 85 Prozent der Schulmilchprodukte Kakao und Fruchtmilch seien.

Im Dezember gab es eine Einigung zwischen Rat, Parlament und Kommission: Demnach seien auch verarbeitete Produkte weiter förderfähig. Insgesamt gibt die EU für Obst und Gemüse an Schulen 150 Mio. Euro aus, für Milch- und Milcherzeugnisse 100 Mio. Euro - das sind 20 Mio. Euro mehr als bisher. Das neue Programm tritt im August 2017 in Kraft.

Gesamte Ernährung zählt

Auch in Deutschland wird die Zuckerdebatte geführt. Schulmilch ist gesund und enhält wichtiges Kalzium, doch die wenigsten Kinder mögen reine Milch. Ob Kinder Kakao oder andere zuckerhaltigen Milchgetränke konsumieren, ist eine Entscheidung der Eltern und hängt von der übrigen Ernährung des Kindes ab.

