UPC schaltet analoges Radiosignal ab

Bei vielen Radio- und TV-Kunden in Klagenfurt gibt es seit Mittwochabend nur noch ein Rauschen zu hören. Kabelanbieter UPC stellte die analoge Versorgung ein. Ab sofort können die Programme nur noch mit digitalen Endgeräten empfangen werden.

Das alte analoge Netz hat in Klagenfurt ab sofort ausgedient. Programme, die bisher mit analogen TV- und Radiogeräten empfangen werden konnten, haben keine Funktion mehr. Fernsehkunden, die mit ihren neueren Geräten ohne einem Zusatzgerät die analogen Programme nutzten, müssen in der Regel nur einen Sendersuchlauf durchführen, heißt es seitens des Kabelbetreibers.

Umstellung bei älteren Geräten

Geräte, die nach dem Jahr 2010 gekauft worden seien, hätten die entsprechende Empfangstechnik bereits integriert. Bei älteren Geräten muss zwischen der Kabelsteckdose und dem TV-Gerät eine Set-Top-Box installiert werden. Auch wenn der schwarze Schirm bei manchen Kunden Ärger auslöst: Die Umstellung auf das digitale Signal hat auch Vorteile: So können auch die ORF-Programme in HD (High Definition) empfangen werden. Das war mit der Analogtechnik nicht möglich.

Zusatzgerät für Radio notwendig

Um über den bisherigen Weg auch Radioprogramme empfangen zu können, ist nun ein Zusatzgerät notwendig. UPC bietet einen Kabel-Radio-Empfänger an. Empfangen werden können die Radioprogramme auch via TV-Gerät. Man kann sich aber auch kostenlos Abhilfe schaffen, sagt Mario Mayer von der ORF-Sendertechnik-Tochter ORS: „Die Teilnehmer müssen ihre analogen Radiogeräte mit einer herkömmlichen UKW-Antenne verbinden, das kann eine Stabantenne sein, eine Wurfantenne oder jede x-beliebige UKW-Zimmerantenne. Dann können Sie am Radiogerät den Sendersuchlauf starten oder manuell die Frequenz 97,8 einstellen, um weiterhin Radio Kärnten zu hören.“

Digitalisierung in ganz Europa

Die Abschaltung des Analognetzes im Kabel sei wichtig geworden, um künftig auf mehr Bandbreite für Datendienste zurückgreifen zu können, heißt es vom Kabelbetreiber. Die Digitalisierung betrifft nicht nur Österreich. Sämtliche Kabelanbieter in ganz Europa schalten nach und nach die analogen Netze ab.