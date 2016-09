Mehr Geld für Flüchtlings-Sprachkurse

Ein Thema der am Mittwoch in Graz stattfindenden Tagung der Flüchtlingsreferenten ist die hohe Zahl der minderjährigen Asylwerber. 761 besuchen in Kärnten derzeit den Unterricht. Man würde mehr Geld für Sprachkurse benötigen.

Der Großteil der Kinder und Jugendlichen besucht die Volksschulen und die Neuen Mittelschulen, 60 werden in Berufsbildenden Höheren Schulen ausgebildet. Asylwerber haben den Status außerordentlicher Schüler, werden nicht benotet und bekommen kein Zeugnis. Für sie bieten Land und Bund eigene Sprachstartgruppen an, in denen die Asylwerber ausschließlich in Deutsch unterrichtet werden, sagt Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger: „Wir sind bei Erheben jener, die diese Gruppen brauchen. Es gibt zwei Wege, einer ist in getrennten Gruppen außerhalb der Klasse, der andere ist die Sprachförderung in der Klasse.“

Sprachförderung würden auch in Österreich geborene Kinder brauchen, sagte Altersberger. Insgesamt schätzt er die Zahl jener Schüler, die zusätzlichen Deutschunterricht brauchen würden auf 1.300 Schüler. Insgesamt sind in Kärnten derzeit 65 in der Sprachförderung tätig. 28 werden vom Bund finanziert, der Rest wird vom Land mit rund 1,6 Millionen bezahlt.

Kaiser: Bund soll mehr Sprachlehrer bezahlen

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will in Graz mehr Personal für die Ausbildung der minderjährigen Asylwerber fordern. Man wisse, dass bei der Integration Sprache der wichtigste Faktor sei. Auch andere Bundesländer brauchen mehr Kräfte, die Kosten solle der Bund übernehmen, so Kaiser.

Außerdem werde er für minderjährige Flüchtlinge, die traumatisiert seien und besondere Unterstützung benötigen, eigene Einrichtungen schaffen. Manche brauchen eins zu eins Betreuung. Man brauche eigene Einrichtungen in Österreich. Dazu brauche man auch die Aufnahmeblätter mit Details und Hintergrund der Flüchtlinge, so Kaiser.

