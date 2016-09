A2 nach Unfall für eine Stunde gesperrt

Die Südautobahn (A2) ist Montagnacht nach einem Unfall für eine Stunde in Fahrtrichtung Wien gesperrt gewesen. Das Auto eines tschechischen Lenkers hatte sich bei Velden überschlagen.

Der 33-jährige Tscheche kam er aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden verletzt und von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Hund der beiden wurde zur Untersuchung zu einem Tierarzt nach Wernberg verbracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Während der Aufräumarbeiten war die A2 in Richtung Wien für eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Feuerwehren Velden und Pörtschach mussten ausgelaufenen Treibstoff binden. Erst am Sonntag war es auf der A2 in Kärnten zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin überschlug sich mit ihrem Wagen mehrmals, sie und ihre beiden Kinder überstanden den Unfall leicht verletzt - mehr dazu in Autosalto: Mutter und Kinder leicht verletzt.