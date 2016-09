Bergsteigerin mit Hubschrauber geborgen

Eine 58-jährige Alpinistin aus Slowenien ist am Montag auf der Koschuta in Bergnot geraten. Die Frau stürzte etwa zwei Meter in ihr Kletterseil und verletzte sich am Bein. Sie musste vom Rettungshubschrauber mit dem Seil geborgen werden.

Die alpinerfahrene Frau unternahm mit ihrem Begleiter, ein 64-jähriger Slowene, eine Bergtour über den Klettersteig auf den Lärchturm in der Koschuta (Gemeinde Zell Pfarre). Beim Abstieg gegen 16.30 Uhr verließen die Frau die Kräfte und sie stürzte etwa zwei Meter in ihr Klettersteigset. Dabei verletzte sie sich an einem Bein und konnte nicht mehr weiter klettern.

Weil die beiden kein Handy mit hatten, musste der Begleiter der Frau zum Koschutahaus absteigen, um Hilfe zu holen. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber RK1 mittels Seilwinde geborgen und in das UKH Klagenfurt gebracht. Im Einsatz standen acht Mann der Bergrettungsstelle Ferlach und zwei Alpinpolizisten.

