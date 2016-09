Kärntner Jagdgesetz auf dem Prüfstand

Darf ein Grundbesitzer aus ethischen Gründen die Jagd in seinem Wald verbieten? Diese Frage prüft der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Dienstag nach einer Beschwerde aus Kärnten. Die Jägerei in Kärnten könnte damit völlig neu geordnet werden.

Ein Oberkärntner Waldbesitzer aus dem Bezirk Spittal legte zunächst Beschwerde bei den lokalen Behörden - bei Bezirkshauptmannschaft und Landesverwaltungsgericht - ein. Dort hatte er vorgetragen, dass er aufgrund seiner veganen Lebensweise die Jagd ablehne und sie auf seinem Grundstück verbieten wolle – mehr dazu in Kärntner Jagdgesetz im Visier des VfGH.

Vorerst blitzte der Mann mit seiner Beschwerde ab, denn das Kärntner Jagdgesetz sieht eine Jagdfreistellung aus ethischen Gründen nicht vor. In der Folge wanderte die Beschwerde zum VfGH, der diesen Eingriff in das Eigentumsrecht am Dienstag auf seine Verfassungskonformität hin prüft.

Gesetzesaufhebung hätte weitreichende Folgen

In Österreich haben Grundstücksbesitzer bisher keine Möglichkeit, die Jagd auf dem eigenen Grundstück zu verbieten. Waldbesitzer müssen dafür sorgen, dass gejagt wird. Die Jäger hegen, jagen und schießen auch kranke Tiere. Das Jagdgesetz kennt also keine „Jagdfreistellung“, wie sie der Spittaler erreichen will. In Deutschland ist das anders, dort ist es auf Grundlage eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erlaubt, die Jagd wegen ethischer Bedenken zu verbieten.

Letztlich könnte es zu einer Aufhebung von Teilen des Kärntner Jagdgesetzes kommen. Mit weitreichenden Folgen, denn dann dürfte die Jagd nur noch in gewissen Bereichen ausgeübt werden. Viele Jäger würden damit die Möglichkeit zur Jagd verlieren. Außerdem würden Grundeigentümer die Möglichkeit verlieren, die Wildschäden für Förderungen geltend zu machen - mehr dazu in „Jägerfreier“ Wald mit unabsehbaren Folgen. Ein Urteil der Verfassungsrichter wird es am Dienstag nicht geben, das Erkenntnis ergeht wie üblich schriftlich.