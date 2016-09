Cannabisplantage in Wohnung abgebrannt

In der Nacht auf Mittwoch hat es in der Küche einer Wohnung in Villach zu brennen begonnen. Brandursache könnte ein Kabelbrand in einer Cannabisplantage gewesen sein. Der Mieter erlitt Brandwunden und eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 3.00 Uhr begann es in der Wohnung eines 44-jährigen Mannes in einer Wohnhausanlage in Villach zu brennen. Ein Nachbar hatte den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr gerufen. 35 Feuerwehrleute rückten mit schwerem Atemschutz in die Wohnung im zweiten Stock vor. Das Feuer wurde dann rasch gelöscht.

Polizei fand Plantage

Der 44-jährige Wohnungsmieter war durch den Rauchmelder geweckt worden, er erlitt Brandverletzungen am Fuß und eine leichten Rauchgasvergiftung. Er gab an, dass das Feuer eventuell durch einen Kabelbrand ausgelöst wurde. Noch steht aber die genaue Brandursache nicht fest.

Mit einem Druckbelüfter wurden die giftigen Rauchgasse von der Feuerwehr dann schnell ins Freie geblasen. Dabei entdecken die ermittelnden Polizisten dann verkohltes Cannabiskraut und eine Indoorplantage mit zehn Cannabispflanzen. Zu dem Suchtgift wird der Mann erst am Mittwoch einvernommen, er muss mit einer Anzeige rechnen.