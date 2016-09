2,5 Millionen Euro für Murenopfer

Seit Dienstag verfügt das Land Kärnten über 2,5 Millionen Euro vom Bund für die Opfer der Muren in Afritz. Das Geld ist der 60-prozentige Anteil des Bundes aus dem Katastrophenschutz. Beamte des Landes sind in Afritz, um die Schäden aufzunehmen.

Die Mittel könnten ausgezahlt werden, sobald Anträge einlangen, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Bei den noch laufenden Aufräumarbeiten in Afritz sei in Kooperation Großartiges geleistet worden, sagte Kaiser. Er dankte allen, die halfen, die Folgen der Unwetterkatastrophe zu mildern und den Menschen in Afritz beizusehen. Insgesamt sind in der Landwirtschaft heuer durch Unwetter in Kärnten bereits Schäden in Höhe von 13,5 Millionen Euro entstanden sagte Landesrat Christian Benger (ÖVP). „Die Wetterkapriolen, Starkregen, Frost, Schnee sorgen in der Landwirtschaft für Sofortschäden, Ernteausfälle, oft sogar eine nachhaltige Zerstörung der Kulturen und Schäden am ländlichen Wegenetz. Von Seiten des Landes helfen wir mit über 2,2 Mio. Euro“, so Benger.

ÖVP: Versicherung für Ernteausfall erarbeitet

Auf Grund der ständig stärkeren Unwetter oder Hitzeperioden sei eine umfassende Ernteausfallsversicherung erarbeitet worden, sagte Benger. 50 Prozent der Versicherungs-Prämien teilen sich Bund und Land. Bisher fiel für das Land jährlich eine Million Euro an Kosten an, mit der Ausweitung der Versicherung sind es ab heuer 1,5 Millionen Euro. „Ich kann nur an die Bauernschaft appellieren: versichern ist besser, als im Nachhinein auf Schadensabgeltungen der öffentlichen Hand warten zu müssen“, erklärte Benger. „Mein Zugang ist hier, statt neuer Abgaben oder Steuern die Ausgaben zu reduzieren, damit wir Freiräume haben, um selbst solche Sicherungsmaßnahmen für die Allgemeinheit finanzieren zu können.“

Noch am Wochenende hat das Land die Idee einer von der Versicherungswirtschaft vorgeschlagene Unwetterversicherung mit dem Einwand der Geschäftemacherei abgelehnt - mehr dazu in Pflichtversicherung für Katastrophen gefordert.

Grüne: „Ein Euro pro Nase könnte reichen“

Der Grüne Landesrat Rolf Holub sagte, er könne sich auch eine österreichweite solidarische Abgabe für Unwetterschäden vorstellen. „Eine österreichweite Pflichtversicherung ist schon seit einem Jahrzehnt der Wunsch der Wasserabteilung, weil wir wissen, was auf uns zukommt und wir werden jedesmal, wenn etwas passiert, Spendenaufrufe machen und schauen, wer was zahlt: Was zahlt der Bund, was zahlt der Katastrophenfonds, das Nothilfswerk und schlußendlich wird es immer die gleiche Stückelei sein. Ich denke, dass ein Euro pro Nase in Österreich ausreichen könnte, um das alles abzufangen.“

In Afritz werden derzeit im Bereich des Hochwasserschutzes Sofortmaßnahmen, die 250.000 Euro kosten und sich vor allem auf die Errichtung provisorischer Schutzwälle beziehen, bereits umgesetzt und werden zu 50 Prozent vom Bund, 40 Prozent vom Land und zu 10 Prozent von der Gemeinde finanziert.

Kaiser: Pflichtversicherung nur auf Bundesebene

Der Landeshauptmann betonte, dass man sich der Forderung einzelner Versicherungsgesellschaften nach einer österreichweiten Pflichtversicherung nur auf Bundesebene und nur unter Gesamtbetrachtung aller Schadensleistungen widmen könne. Kaiser betonte aber: "Dass man seitens einzelner Versicherer zuerst abwartet, wie die öffentliche Hand hilft und erst dann ihrerseits Auszahlungen prüft, das wird es sicher nicht spielen.“