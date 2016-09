Causa Jost kostet Steuerzahler mehr als eine Million Euro

Die Causa Jost ist am Dienstag Thema im Klagenfurter Gemeinderat. Über die Absetzung des mittlerweile wieder eingesetzten Magistratsdirektors Peter Jost liegt ein Kontrollamtsbericht vor. Die Causa hat die Steuerzahler 1,2 Millionen Euro gekostet.

Noch ist aber nicht klar, ob der Kontrollamtsbericht am Dienstagnachmittag im Klagenfurter Gemeinderat öffentlich behandelt wird oder nicht. Darüber müssen zunächst die Gemeinderatsmitglieder selbst entscheiden. Weil es sich um ein Personalthema handelt, muss es eine Zweidrittelmehrheit geben, damit eine Personalaffäre öffentlich behandelt werden kann.

Im Frühjahr 2010 war Magistratsdirektor Peter Jost vom damaligen Bürgermeister Christian Scheider suspendiert worden. Die Begründung damals: Jost habe drei unliebsame Mitarbeiter vom Dienst suspendiert. Auch angeblich zu Unrecht bezogene Zulagen wurden angeführt. All das hat sich in Ermittlungen und in Prozessen, die sich jahrelang hingezogen haben, nicht bestätigt.

ORF

Rechts- und Gehaltskosten

Die Steuerzahler müssen dennoch tief in die Tasche greifen. Denn statt Jost ist Claudia Koroschetz als Magistratsdirektorin eingesetzt worden. Sie war drei Jahre lang bis Ende September 2013 im Amt. Auch der abgesetzte Peter Jost hat in dieser Zeit sein Gehalt bezogen. Dazu kommen die Rechtskosten für die Stadt in Höhe von rund 260.000 Euro und die Kosten für eine Juristin, die in Folge der Causa Jost als Leiterin der Personalabteilung der Stadt eingesetzt worden ist und mehr als drei Jahre dort geblieben ist. Die Juristin ist von der Krankenanstalten Betriebsgesellschaft an die Stadt verliehen worden. Das hat die Stadt um 100.000 Euro mehr gekostet als eine interne Besetzung. Der in dieser Zeit politisch zuständige Personalreferent der Stadt Wolfgang Germ von den Freiheitlichen hat diese Mehrkosten 2011 vor dem Stadtsenat nicht angegeben. Die erforderlichen Unterlagen habe er nicht vorgelegt, weil er das nicht dürfe, wie ihm auch Koroschetz versichert habe. Der Stadtsenat hat die Besetzung dennoch abgesegnet.

Mehrkosten aufgedeckt

Die Prüfer haben nun aber angeblich die Mehrkosten aufgedeckt. Für den jetzigen Personalreferenten Jürgen Pfeiler von der SPÖ ist das eine Falschinformation durch Germ gewesen. Die SPÖ will nun die Gemeindeabteilung des Landes einschalten, um mögliche Regressforderungen an Germ zu prüfen. Germ betonte am Dienstag vor der Sitzung, dass die Gemeindeabteilung die Vorgehensweise schon im Jahr 2011 auf Wunsch der Klagenfurter ÖVP und der Grünen geprüft habe und für in Ordnung befunden. Die SPÖ als damaliger Koalitionspartner der Freiheitlichen hätte außerdem die neue Leiterin der Personalabteilung unbedingt haben wollen und daher auch im Stadtsenat zugestimmt, so Germ.

Der Kontrollamtsbericht spricht von Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro für die Stadt, infolge der Absetzung von Peter Jost, der jetzt wieder Magistratsdirektor ist. Claudia Koroschetz ist wieder Abteilungsleiterin und zuständig für Statistik und Bevölkerungswesen in Klagenfurt.