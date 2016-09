Klagenfurt wird Informatik-Hauptstadt

Ende September finden sich an der Uni Klagenfurt 700 Informatik-Experten zur größten Fachtagung im deutschsprachigen Raum ein. Unter anderem geht es um Datenschutz und künstliche Intelligenz.

„Informatik: von Menschen für Menschen“ ist das Leitthema der Konferenz vom 26. bis 30. September. Der Fokus auf den Menschen und Nutzer wird in über 50 Teilveranstaltungen aus allen Perspektiven der Informatik betrachtet. Das Themenspektrum ist sehr breit gefächert, und umfasst unter anderem Datenschutz- und Sicherheit, Smart Energy, Artificial Intelligence, Softwaretechnik, Data Analytics, Geschäftsprozessmanagement im privaten und öffentlichen Sektor, Automotive Systeme, Multiagentensysteme und die Industrie 4.0.

Dazu kommen eine Studierendenkonferenz, Doktorandenprogramme, und Tutorien, in denen Themen wie „Service-Discovery in der Cloud“ oder „Präferenzen und Personalisierung in der Informatik“ behandelt werden.

Bekannte Größen aus Wissenschaft und Wirtschaft

Am Tag der Informatik am 28. September und der Tag der Wirtschaft am 29. September sprechen bekannte Größen der Branche, wie Atos-Vorstand Hanns-Joachim Kopf, Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka und die Ausnahmewissenschaftler Michael Wooldridge (Oxford University) und Andreas Zeller (Universität Saarbrücken).

Die Veranstaltung ist gleichzeitig die 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik (GI) und wird unter Mitwirkung der Österreichischen Computergesellschaft (OCG), der Österreichischen Gesellschaft für Artificial Intelligence (ÖGAI) und des Software-Internet Cluster Kärnten veranstaltet.

