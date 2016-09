Cannabis in Küchengläsern aufbewahrt

Die Polizei hat in der Küche eines 26-jährigen Technikers in Klagenfurt Glasbehälter mit geerntetem getrocknetem Cannabis gefunden. Es handelte sich insgesamt um rund ein Kilogramm. Der Mann hatte die Pflanzen in seiner Wohnung angebaut.

Der Mann hatte einer Nachschau der Polizei samt Diensthund zugestimmt. In der Küche des Mannes fanden die Beamten Utensilien zur Aufzucht von Cannabispflanzen sowie zwei Cannabispflanzen und ca. ein Kilogramm bereits geerntetes Cannabis, abgepackt in 18 Glasbehälter.

LPD Kärnten

Die Hanfplantage, Trafos sowie Lampen, wurde von den Beamten demontiert und sichergestellt. Der Techniker gab an, dass Suchtmittel zum Eigenkonsum angebaut zu haben. Insgesamt hätte er 50 Pflanzen angebaut, aus diesen sei dann ein Kilo Cannabiskraut geerntet worden.

